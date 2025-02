Criança de 5 anos reage a assalto e recupera celular da avó em Fortaleza

Uma criança de 5 anos reagiu a um assalto no bairro Canindezinho, em Fortaleza , nesta quarta-feira (12). O garoto viu quando um homem tomou o celular da mão da avó e correu atrás dele. Outras crianças que brincavam na rua acertaram uma bolada no assaltante, mas ele conseguiu fugir. Com o susto, o celular da vítima acabou caindo no asfalto. Nas imagens divulgadas, não é possível ver se o criminoso estava armado.