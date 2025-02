Criminosos furtam loja de açaí e deixam prejuízo de mais de R$ 7.000 em Belo Horizonte

Criminosos furtaram uma loja de açaí em Belo Horizonte (MG) e deixaram um prejuízo de mais de R$ 7.000. A ação dos ladrões foi gravada pelas câmeras de segurança do local. Manoel Silva, dono do estabelecimento, acredita que os ladrões entraram no local através do telhado — ações parecem ser comuns na região, que é cercada de árvores, o que facilita o acesso.