Criminosos roubam carro alugado, tentam subornar policiais e são presos no Rio

Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos em flagrante após tentarem subornar policiais militares no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de atuar em um desmanche de carros roubados e foi abordado quando estava em um automóvel alugado no nome de outra pessoa, que mora em São Paulo.



Durante a investigação, as autoridades identificaram um padrão de RO’s (Registro de Ocorrência na polícia) e rapidamente localizaram o galpão onde os criminosos desmantelavam automóveis; foram encontrados cerca de quatro veículos, e um foi identificado pela dona por meio do noticiário.



Os quatro integrantes do grupo foram presos por corrupção ativa, pelo suborno, associação criminosa e apropriação indébita, porque eles não entregaram o veículo alugado dentro do prazo do contrato, e também por furto qualificado.