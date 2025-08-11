Criminosos usam carro roubado para arrombar e roubar loja no Paraná

Três criminosos de capuz utilizaram um carro roubado para arrebentar a entrada e roubar uma loja na última quinta-feira (7). Eles levaram aparelhos eletrônicos do estabelecimento e, em seguida, abandonaram o veículo, no qual a polícia colheu impressões digitais. Por se tratar de um crime característico, as autoridades já têm algumas informações referentes aos autores, que não podem ser divulgadas a fim de não comprometer a investigação.