Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Criminosos usam carro roubado para arrombar e roubar loja no Paraná

Polícia conseguiu colher impressões digitais no veículo abandonado após o crime

Link Record News|Do R7

Três criminosos de capuz utilizaram um carro roubado para arrebentar a entrada e roubar uma loja na última quinta-feira (7). Eles levaram aparelhos eletrônicos do estabelecimento e, em seguida, abandonaram o veículo, no qual a polícia colheu impressões digitais. Por se tratar de um crime característico, as autoridades já têm algumas informações referentes aos autores, que não podem ser divulgadas a fim de não comprometer a investigação.

  • Carros
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.