Criminosos usam IA para aplicar golpe do falso advogado

Criminosos estão usando inteligência artificial para imitar advogados e pedir dinheiro para processos. O advogado Paulo teve vídeos acessados por criminosos para criar um áudio falso, enviado a um cliente aguardando decisão judicial. A fraude resultou em um prejuízo superior a R$ 2 mil ao cliente. Há mais de 500 casos registrados entre 2024 e 2025. A Ordem dos Advogados do Brasil recomenda comunicar-se apenas por canais oficiais e registrar ocorrências na polícia.