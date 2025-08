'Deixa eu te dar um beijo': adolescente de 15 anos grava assédio de motorista de aplicativo

Após passar a tarde na casa de uma colega, uma adolescente de 15 anos, ao pegar um carro de aplicativo , foi assediada . Ao fazer a denúncia, ela mostrou um áudio que gravou do motorista lhe pedindo um beijo. O caso aconteceu em Uberlândia (MG).



Segundo relatos, o assediador teria se aproveitado de um farol fechado, a 300 metros da casa da vítima, e passado a mão nas pernas e no cabelo da jovem, com o discurso de que gostaria de levá-la para um motel.



A vítima explicou que ria em suas respostas por medo de irritar o motorista, e ele acabar fazendo algo pior com ela, como desviar do caminho e levá-la para outro lugar. Ela ainda ressalta que não usará mais os carros de aplicativo sozinha.