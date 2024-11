Dupla armada realiza arrastão em menos de 40 segundos em bar na zona norte do Rio

Uma dupla de criminosos armados abordaram ao menos sete clientes de um bar no bairro do Maracanã , na zona norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (14). É possível ver pelas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento quando clientes escondem e arremessam seus pertences para dentro do bar, na tentativa de se proteger do furto — o arrastão durou menos de 40 segundos.A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.