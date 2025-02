Esquemas de imigração ilegal são flagrados nos EUA antes da posse de Trump

Um esquema de tráfico humano foi flagrado por autoridades norte-americanas em área metropolitana de Miami, nos Estados Unidos , na sexta-feira (17). Policiais encontraram 21 pessoas sem documentação após um relato de possível sequestro — a maioria das pessoas encontradas era de nacionalidade chinesa, outras eram do Equador e de Cuba . As autoridades acreditam que os imigrantes chegaram ilegalmente de barco. No sábado (18), agentes da Patrulha de Fronteiras flagraram o desembarque clandestino de cerca de 20 imigrantes cubanos em área próxima de Key West, também na Flórida. O grupo foi detido logo em seguida.



O presidente Donald Trump — que tomou posse nesta segunda-feira (20) — tem como uma das principais propostas do novo mandato realizar mudanças drásticas na política de imigração no país, além de anunciar um plano de deportação em massa de imigrantes sem documentos.