Esquiadores cavam a neve com as mãos para resgatar homem

Na descida, eles perceberam que uma pessoa estava soterrada

Esquiadores salvaram um homem soterrado pela neve nas montanhas da Califórnia, nos EUA. Eles interromperam a descida para cavar com as mãos até desenterrar o rosto da vítima.

