Esquiadores cavam a neve com as mãos para resgatar homem

Esquiadores salvaram um homem soterrado pela neve nas montanhas da Califórnia, nos EUA. Eles interromperam a descida para cavar com as mãos até desenterrar o rosto da vítima.



