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EUA estão dispostos a seguir como mediadores para paz entre Rússia e Ucrânia

Secretário de Estado conversou por telefone com ministro das Relações Exteriores russo

Conexão Record News|Do R7

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O secretário de Estado dos Estados Unidos expressou que Washington está disposto a atuar como mediador nas negociações entre Rússia e Ucrânia.

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