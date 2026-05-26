Desabamento de viaduto deixa três mortos e quatro feridos

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas após o desabamento de um viaduto em Seul, capital da Coreia do Sul. O incidente ocorreu durante o processo de demolição da estrutura, que apresentava problemas de segurança.



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