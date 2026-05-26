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Brasil registra menor taxa de homicídios em 11 anos

Violência não letal contra mulheres cresceu 6,1% em 2024 comparado a 2023

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O Brasil registrou a menor taxa de homicídios em 11 anos, com 42,6 mil casos em 2024, de acordo com o Atlas da Violência.

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