Brasil registra menor taxa de homicídios em 11 anos
Violência não letal contra mulheres cresceu 6,1% em 2024 comparado a 2023
O Brasil registrou a menor taxa de homicídios em 11 anos, com 42,6 mil casos em 2024, de acordo com o Atlas da Violência.
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