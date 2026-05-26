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'Baby gaps': dieta restritiva pode gerar risco nutricional

Método de introdução alimentar comum nas redes sociais não é recomendado

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Alimentos como frutas, leguminosas e grãos são restritos na nova dieta direcionada aos recém-nascidos que tem chamado a atenção: o protocolo 'baby gaps'. Ela visa, segundo seus divulgadores, prevenir alergias, mas pode representar riscos à saúde dos bebês, como apontou a pediatra Fabíola Suano.

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