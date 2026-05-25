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Pesquisa: crianças precisam de mais tempo livre na escola

Academia Americana de Pediatria sugere mais de um intervalo por dia com 20 minutos

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Um novo estudo da Academia Americana de Pediatria concluiu que as crianças precisam de mais tempo livre nas escolas.

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