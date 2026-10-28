Flávio Bolsonaro emite declaração e não haverá coletiva

Flávio Bolsonaro, senador pelo PL, divulgou uma nota a partir dos Estados Unidos se autodeclarando presidente eleito do Brasil. Ele criticou o processo eleitoral, alegando fraudes que teriam favorecido o ex-presidente Lula, e manifestou insatisfação com a extensão do horário das eleições. Na nota, Bolsonaro se comparou a figuras históricas como Charles de Gaulle e Juan Guaidó, tentando legitimar sua posição como líder da oposição no exterior.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!