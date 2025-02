'Foi baleado e está sendo tratado como bandido', diz advogado de estudante confundido com ladrão

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (26), o advogado do estudante universitário Igor Melo, que foi baleado no Rio de Janeiro por um policial reformado, Djeff Amadeus, diz que a vítima apresenta melhora, mas ficou muito traumatizada com a situação. “Em um primeiro momento, nós não estávamos conseguindo conversar com ele, porque toda vez que se emocionava, gerava sangramento, perdeu muito sangue. [...] Mas agora está ficando melhor”, relata o advogado.



Amadeus explicou que Igor não podia receber visitas, pois estava na condição de acusado e com acesso vetado. “Ele acordava e via os policiais ao lado dele e pensava ‘fui baleado e ainda estou sendo tratado como bandido’”, diz o advogado.



O estudante universitário Igor Melo foi perseguido e baleado por um policial militar após a mulher do agente acusá-lo de roubo, na madrugada de segunda-feira (24), no Rio de Janeiro .