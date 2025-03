Fuga e tiroteio: criminoso é morto após roubar mercado em Carapicuíba (SP); veja vídeo

Um criminoso de 57 anos foi morto após roubar um mercado em Carapicuíba , região metropolitana de São Paulo, na sexta-feira (7). Ele e o parceiro, que fugiu do local, estavam armados e renderam os funcionários do estabelecimento. Um policial militar que estava de folga surpreendeu a dupla, com quem trocou tiros e iniciou uma perseguição. Maciel tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas . Os agentes ainda investigam o paradeiro do outro assaltante.