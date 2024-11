Furtos a condomínios: jovens invadem prédio em região nobre de São Paulo

Um grupo de jovens tentou invadir um prédio em uma região nobre de São Paulo ao fingir parentesco com um morador. Desconfiado, o porteiro do prédio iniciou uma discussão com os suspeitos e foi agredido. Três jovens conseguiram pular o portão do condomínio, mas fugiram após a confusão. Eles não foram identificados até o momento. A polícia segue a investigação e acredita na possibilidade de que o grupo pertença a uma quadrilha que invade condomínios em São Paulo.