Golpe: mulher se passa por recrutadora e engana candidatos a emprego

Em Curitiba (PR) , alguns indivíduos foram enganados por uma mulher identificada como Evelin, que se passava por uma recrutadora em busca de candidatos exemplares que receberiam salários acima da média.



Quando os alvos eram escolhidos e chamados a um escritório, a mulher entregava uma prova de 70 questões e logo recolhia dados bancários e tirava fotos das vítimas.



Um homem percebeu que as fotos poderiam ser usadas para reconhecimento facial de banco e, com isso, ele virou o rosto rapidamente e a suspeita não conseguiu completar o procedimento.



Segundo as autoridades, o crime era organizado em grupo e o escritório era, na verdade, alugada por um dia. A hipótese analisada pelos policiais é de que os golpistas se moviam para lugares diferentes para realizar o crime.



A mulher foi presa em flagrante por estelionato. Para esconder as provas, ela chegou a jogar o celular pela janela, mas policiais conseguiram encontrar o aparelho. Ela alegou inocência e disse que realmente estava fazendo recrutamento.