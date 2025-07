Homem acusado de dirigir nu e importunar mulheres é preso no local de trabalho em Curitiba (PR)

Um homem foi preso nesta segunda-feira (30) em Curitiba (PR) , acusado de abordar mulheres e mostrar as partes íntimas . Segundo as vítimas, o suspeito chamava a atenção delas assobiando ou pedindo informações.



Uma das mulheres relatou à RECORD NEWS que, ao ir buscar a sua neta na escola, encontrou o homem em um carro com as calças arriadas e com uma toalha sobre seu órgão sexual. O suspeito foi preso no trabalho e negou a participação do crime, apesar de ter sido reconhecido por, pelo menos, três vítimas.



Os agentes localizaram o carro que era utilizado para praticar os crimes. No local de serviço do suspeito também foram encontrados preservativos, gel, medicamentos para disfunção erétil junto da suposta toalha. Agora, o homem está detido e à disposição da Justiça.