Homem de 67 anos é preso por fabricar e vender armas caseiras no interior de SP

Autoridades desconfiavam que o suspeito, um engenheiro aposentado, abastecia arsenal de facção criminosa

Em Jundiaí (SP), um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Militar ao ser encontrado em posse de três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, munições para diversos calibres e outros itens relacionados a armamentos.

O individuo, um engenheiro aposentado, confessou fabricar o arsenal em casa e vender para um público aleatório sem destinatários fixos.

As autoridades chegarem até o armeiro devido a outros 42 mandados de busca e apreensão, em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais; segundo as investigações da Força Integrada do Combate ao Crime Organizado, da polícia de MG, existe a suspeita de que o alvo fabricava ilegalmente os equipamentos para facções criminosas ou vendia, fora da legalidade, para colecionadores.

