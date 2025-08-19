Homem de 67 anos é preso por fabricar e vender armas caseiras no interior de SP

Em Jundiaí (SP) , um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Militar ao ser encontrado em posse de três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, munições para diversos calibres e outros itens relacionados a armamentos .



O individuo, um engenheiro aposentado, confessou fabricar o arsenal em casa e vender para um público aleatório sem destinatários fixos.



As autoridades chegarem até o armeiro devido a outros 42 mandados de busca e apreensão, em São Paulo , Espírito Santo e Minas Gerai s; segundo as investigações da Força Integrada do Combate ao Crime Organizado, da polícia de MG, existe a suspeita de que o alvo fabricava ilegalmente os equipamentos para facções criminosas ou vendia, fora da legalidade, para colecionadores.