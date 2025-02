Homem é executado em frente de oficina mecânica em Belo Horizonte; veja vídeo

Um homem de 35 anos foi executado na frente de uma oficina mecânica em Belo Horizonte, Minas Gerais, no domingo (19). A vítima, Amarildo dos Santos Júnior, estava recebendo ameaças da ex-companheira e de seu atual namorado, que seria um dos suspeitos. O crime foi cometido por um homem que pilotava uma motocicleta e disparou duas vezes contra Amarildo com uma arma de fogo.



Investigadores foram até a casa do suspeito e encontraram uma moto semelhante à que aparece nas imagens da câmera de vigilância e uma arma de fogo dentro de seu quarto.