Homem é recebido com festa na rua após atirar em vizinha e ser liberado pela polícia

Uma briga entre vizinhos terminou com uma mulher baleada e com o atirador, Anderson Camargo, sendo recebido em festa pelos moradores da região que se incomodavam com as atitudes da vítima.



Segundo as informações, a mulher tinha um histórico ruim pelas redondezas, como denúncias de som alto, uso de drogas e até golpear um morador com diversas facadas; naquela noite, segundo testemunhas, ela escutava músicas ofensivas e no volume máximo. Com isso, os vizinhos acabaram se incomodando e foram até ela para tentar resolver a situação.



Anderson foi até a delegacia voluntariamente explicar como os acontecimentos se desenrolaram; em seu depoimento, ele afirmou que atirou para proteger a esposa que foi alvo do “bate boca” da vizinha e por receio dela estar armada com uma faca. O atirador vai responder em liberdade pelo crime. Não foi informado o estado de saúde da vítima.