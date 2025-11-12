Homem invade joalheria e furta mais de R$ 100 mil em semijoias

Um homem foi detido em Goiânia depois de invadir uma joalheria e furtar cerca de 100 mil reais em semijoias, pratas e eletrônicos. O crime ocorreu durante a madrugada quando ele desativou sua tornozeleira eletrônica para executar o plano. A polícia relatou que o suspeito entrou na loja por volta das 23h51 e permaneceu no local até aproximadamente 1h06.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!