Idosa é transportada em ambulância com porta aberta no interior de São Paulo; veja vídeo

Uma idosa , de 77 anos, foi transportada em uma ambulância com a porta aberta em Marília, no interior de São Paulo . A filha da paciente registrou o ocorrido e disse que o problema já aconteceu outras vezes. A idosa estava a caminho de uma sessão de hemodiálise quando a porta do veículo destravou. Segundo a prefeitura de Marília, a frota recebida do antigo governo estava sucateada.