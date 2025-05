Influenciadora suspeita de divulgar e explorar o ‘jogo do tigrinho’ é presa no RN

Kannanda Camila, influenciadora digital, foi presa por suspeita de associação criminosa em Natal nesta terça-feira (28). A mulher, que ostentava um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, com direito à rotina de treinos e viagens internacionais, é investigada por integrar um grupo que promove jogos de azar, popularmente conhecido como jogo do tigrinho .



A Justiça bloqueou R$ 5 milhões das contas bancárias e em bens dos envolvidos. A irmã de Kannanda, responsável pela publicidade dos jogos, e um terceiro suspeito, encarregado das movimentações financeiras e da lavagem de dinheiro obtido com as apostas , também foram alvos da operação.



Entre os itens apreendidos estão três carros de luxo, perfumes importados, bolsas de grife e moedas estrangeiras em espécie.