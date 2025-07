Ladrão se irrita com repórter após ser preso e afirma que 'roubar é seu trabalho'

Um homem de 27 anos, identificado como Gustavo Saraiva Costa, foi preso em flagrante no Paraná após furtar produtos de um supermercado . Moradores o detiveram e o amarraram até a chegada da polícia.



No momento da prisão, ao ser entrevistado, Gustavo se irritou com a pergunta do repórter e disse que roubar era seu "trabalho". Ele é suspeito de diversos arrombamentos em estabelecimentos, conforme mostram imagens de câmeras de segurança, que o capturaram invadindo uma escola, um consultório odontológico e uma pastelaria. Nos crimes, ele furtou objetos, incluindo um computador. Antes de ser encaminhado à delegacia do Alto Maracanã, Gustavo recebeu atendimento médico na UPA devido a marcas de agressão.