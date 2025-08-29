Ladrões 'fazem a limpa' em ótica de Santos (SP) e tentam invadir lotérica por buraco na parede
Bens roubados do comércio foram avaliados em R$ 300 mil; um suspeito foi preso
Ladrões furtaram uma ótica em Santos, no litoral de São Paulo, e tentaram invadir uma lotérica vizinha nesta quinta-feira (28).
O incidente ocorreu à meia-noite quando o primeiro suspeito foi flagrado por câmeras avaliando a fechadura da porta do estabelecimento. Minutos depois, ele retornou com um comparsa e ambos entraram na loja, permanecendo 35 minutos antes de saírem carregados de sacolas.
Horas mais tarde, câmeras registraram três homens entrando novamente na ótica. Após esvaziarem as prateleiras dos óculos expostos e do estoque avaliado em cerca de R$ 300 mil, os criminosos começaram a quebrar a parede que separa o local da casa lotérica vizinha usando ferramentas de pedreiro.
O plano foi interrompido pelo barulho durante o arrombamento, que alertou moradores próximos. Um deles avisou o dono da lotérica sobre os ruídos suspeitos vindo do comércio fechado. Ao chegar ao local junto com a polícia, um dos ladrões foi preso em flagrante, enquanto outros conseguiram fugir sem levar nada da lotérica.
