Ladrões 'fazem a limpa' em ótica de Santos (SP) e tentam invadir lotérica por buraco na parede

Ladrões furtaram uma ótica em Santos, no litoral de São Paulo, e tentaram invadir uma lotérica vizinha nesta quinta-feira (28).





O incidente ocorreu à meia-noite quando o primeiro suspeito foi flagrado por câmeras avaliando a fechadura da porta do estabelecimento. Minutos depois, ele retornou com um comparsa e ambos entraram na loja, permanecendo 35 minutos antes de saírem carregados de sacolas.





Horas mais tarde, câmeras registraram três homens entrando novamente na ótica. Após esvaziarem as prateleiras dos óculos expostos e do estoque avaliado em cerca de R$ 300 mil, os criminosos começaram a quebrar a parede que separa o local da casa lotérica vizinha usando ferramentas de pedreiro.



