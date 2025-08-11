Líder de facção apontado como mandante de assassinato diz que largou o crime para virar empresário

Em Belo Horizonte (MG), William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso por ser considerado o mandante de um assassinato cometido em 25 de junho de 2022; a ação aconteceu em uma tarde de sábado e a vítima era Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva .



Segundo os advogados de William, após o nascimento da sua segunda filha, há cerca de cinco anos, o suspeito teria abandonado a vida de tráfico de drogas. Ele teria se tornado empresário e atualmente faz vídeos para as redes sociais.