Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Líder de facção apontado como mandante de assassinato diz que largou o crime para virar empresário

William Pedro, o 'Alemão', nega envolvimento com o homicídio cometido em 2022

Link Record News|Do R7

Em Belo Horizonte (MG), William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso por ser considerado o mandante de um assassinato cometido em 25 de junho de 2022; a ação aconteceu em uma tarde de sábado e a vítima era Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva.

Segundo os advogados de William, após o nascimento da sua segunda filha, há cerca de cinco anos, o suspeito teria abandonado a vida de tráfico de drogas. Ele teria se tornado empresário e atualmente faz vídeos para as redes sociais.

  • link-news
  • Assassinato
  • Crimes
  • Empresário

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.