Lojista instala porta giratória com detector de metais para evitar assaltos

Jerameel Flávio, um lojista de Escada, cidade de Pernambuco , colocou uma porta giratória, com detector de metais, na entrada de seu estabelecimento por precaução após sofrer oito assaltos nos últimos anos.



Segundo o dono da loja, durante o fim de ano e a época de festa junina, o crime já tinha virado rotina. No último roubo, um grupo de jovens levou diversos produtos da loja, contabilizando uma perda de R$ 70 mil.