Lojista instala porta giratória com detector de metais para evitar assaltos
Comerciante investe em segurança após oito roubos, instalando equipamento similar ao de bancos
Jerameel Flávio, um lojista de Escada, cidade de Pernambuco, colocou uma porta giratória, com detector de metais, na entrada de seu estabelecimento por precaução após sofrer oito assaltos nos últimos anos.
Segundo o dono da loja, durante o fim de ano e a época de festa junina, o crime já tinha virado rotina. No último roubo, um grupo de jovens levou diversos produtos da loja, contabilizando uma perda de R$ 70 mil.
