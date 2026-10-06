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Lula e Flávio recebem aliados para discutir segundo turno

Brasileiros voltam às urnas no dia 25 de outubro para escolher o próximo presidente

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No cenário político brasileiro atual, os apoios declarados por líderes políticos durante o segundo turno das eleições têm um impacto limitado na decisão dos eleitores.

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