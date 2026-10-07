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Lula e Flávio traçam estratégias de campanha para 2º turno

Presidente encontrou petistas eleitos; senador falou em mudanças na Constituição

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Durante um discurso em Goiânia, Flávio Bolsonaro causou controvérsia ao sugerir mudar a Constituição para redemocratizar o país.

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