Lula vira sobre Flávio Bolsonaro em Minas Gerais

Luiz Inácio Lula da Silva conquistou uma virada no estado de Minas Gerais ao receber 50,43% dos votos e adquirir uma vantagem de 110 mil votos.



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