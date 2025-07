Marquise desaba e mata moradora do interior de Pernambuco

Uma mulher foi morta ao ser atingida por uma marquise que despencou sobre ela, em Paudalho (PE).



Rosalina José de França, de 43 anos, nascida no interior da Paraíba , residia em uma chácara com os padrinhos e estava indo levar o lixo para o lado de fora quando a estrutura de 5 metros de cumprimento e 4 metros de altura desabou, provocando imediatamente a morte dela.



A madrinha da vítima afirmou que seu marido estava na residência durante o acidente e que ele chegou a escutar o barulho, mas que devido ao histórico de fortes ventanias na região, ele imaginou que fosse algo relacionado com as placas solares; quando ele desceu as escadas e viu o que realmente tinha acontecido, se desesperou, mas já era tarde.



A estrutura de concreto, construída há 5 anos por um pedreiro contratado da família, será analisada pelo instituto de criminalística, que apontará as causas do desabamento.