Motociclista foge da polícia e causa acidente em Indaiatuba (SP)

Uma perseguição em alta velocidade terminou em acidente grave na quarta-feira (9), no centro de Indaiatuba (SP). Wesley, que pilotava uma moto sem placa, fugiu da Guarda Civil Municipal, avançou o sinal vermelho e bateu em um carro . A passageira da moto foi arremessada e está internada em estado grave, com traumatismo craniano, fraturas e hemorragia interna.



Segundo a polícia, a moto era nova e ainda não tinha placa. Wesley não havia ingerido álcool, mas foi preso em flagrante por dirigir de forma perigosa. A fiança foi fixada em R$ 8 mil. A motorista do carro , Lisiane, ficou em estado de choque e também precisou de atendimento médico.