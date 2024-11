Motorista de ônibus escolar é flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica

Um estudante filmou o momento em que o motorista do ônibus escolar em que estava se recusou a fazer o teste do bafômetro , após ser parado por um policial rodoviário. Mesmo não realizando o procedimento, o homem admitiu que tinha bebido. Ele terá que pagar uma multa de R$ 2.934, além de não poder conduzir veículos por 12 meses. O caso aconteceu no estado do Rio Grande do Norte.