Motorista embriagada invade orla de praia e mata um homem em Natal (RN)

Uma motorista embriagada invadiu a orla de uma praia na zona norte de Natal, no Rio Grande do Norte , e atropelou três pessoas no sábado (1º). Entre as vítimas estava um mecânico de motos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.



O teste do bafômetro da condutora do veículo registrou 0,64 mg de álcool e ela foi autuada em delegacia por homicídio culposo e lesão corporal grave. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e a mulher segue à disposição da Justiça.