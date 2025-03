Motorista quase é atropelado pelo próprio caminhão no Paraná; veja vídeo

Um motorista quase foi atropelado pelo próprio caminhão, em Rio Branco do Sul, no Paraná , na segunda-feira (17) . O incidente ocorreu quando um dos caminhões envolvidos não respeitou a sinalização, o que causou uma colisão .



No vídeo, é possível perceber que, com o impacto, o condutor do veículo foi arremessado para fora da cabine e, por pouco, não foi atropelado por uma das rodas do próprio caminhão. Ninguém ficou ferido no acidente.