MP do Amazonas investiga soltura de advogada presa em flagrante por tráfico

O Ministério Público do Amazonas abriu uma investigação sobre a soltura de uma advogada, presa no último dia 21, em flagrante junto ao marido na cidade de Manaus , com dez tabletes de cocaína, que somavam cerca de 10 kg da droga. A mulher foi levada à delegacia e liberada logo em seguida, enquanto o marido continua detido . A investigação é sobre a conduta da advogada, e também do delegado que promoveu à indulgência.