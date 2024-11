Mulher agride atendente após acusá-lo de roubar celular de marido; veja vídeo

Uma mulher agrediu um atendente de uma loja de conveniência após acusá-lo de roubar o celular do marido, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na útima quinta-feira (7). Porém, em imagens divulgadas, a câmera de segurança não registrou, em nenhum momento, o homem com o celular dentro do estabelecimento. A mulher jogou caixas de doces e deu tapas no atendente, que pensa em denunciar a agressora.