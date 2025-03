Mulher fica gravemente ferida após ser atingida por estrutura metálica em parque aquático em SP

Uma mulher ficou gravemente ferida, neste sábado (1º), depois de ser atingida na cabeça por uma estrutura metálica de mais de 2 metros de altura, que fica em um parque aquático em Campinas (SP) . A vítima foi levada para o hospital e segue internada. Segundo a direção do parque e o marido da vítima, a mulher estava sentada na borda da piscina quando um vento forte atingiu a região, e derrubou a treliça metálica. Com o impacto, a mulher caiu na água e a equipe de primeiros socorros do parque fez o resgate.



A Polícia Civil foi até o local para fazer a perícia técnica, o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. Depois de apurar como e por que o acidente aconteceu, as autoridades liberaram o estabelecimento para seguir com as atividades.



Em nota, o parque aquático informou que a estrutura era alugada e montada por uma empresa terceirizada. De acordo com a direção, a treliça se desprendeu acidentalmente por conta da força de ventos inesperados e acabou atingindo a visitante, e garantiu que, desde os primeiros socorros , está prestando toda a assistência necessária para a vítima.