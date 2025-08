Mulher usa máscara e se passa por procuradora federal para dar golpe em agência bancária

Tamires Mesquita do Nascimento, de 40 anos, foi presa nesta quinta-feira (31) após ir de Fortaleza a Teresina para abrir uma conta bancária com documentos falsos.



Ela usou um contracheque digitalizado de uma procuradora federal e não retirou a máscara durante o atendimento, o que gerou suspeitas entre os funcionários do banco.



A polícia foi acionada e, após investigação, acredita-se que a ação faça parte de uma organização criminosa . Tamires não colaborou com a investigação e enfrenta acusações na Justiça.