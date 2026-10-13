Nunes Marques volta a autorizar canal 'Exército do Lula'

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, autorizou a retomada do canal "Exército do Lula" no WhatsApp. A decisão ocorreu após o grupo ser registrado oficialmente como meio de campanha eleitoral.



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