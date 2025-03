Ônibus escolar bate contra caminhão e seis pessoas ficam feridas em Paraopeba (MG)

Um motorista que dirigia um ônibus escolar não respeitou o sinal de trânsito e foi atingido por um caminhão na cidade de Paraopeba, em Minas Gerais , na manhã desta segunda-feira (17). Ao todo, 25 pessoas estavam no ônibus. Os motoristas do coletivo e do caminhão, a mãe de um dos alunos e três crianças foram levadas ao hospital.