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PEC da Segurança Pública pode influenciar as eleições?

Pauta passou por aprovação relâmpago na Comissão de Constituição e Justiça

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O analista Bruno Soller avalia os impactos que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública pode ter às eleições presidenciais do segundo turno.

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