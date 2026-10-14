PEC da Segurança Pública pode influenciar as eleições?

O analista Bruno Soller avalia os impactos que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública pode ter às eleições presidenciais do segundo turno.



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