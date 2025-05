Polícia desmantela fábrica de bebidas falsificadas no Mato Grosso do Sul

Uma fábrica clandestina de bebidas foi interceptada pela polícia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante com 87 garrafas, 551 selos falsos, tampas e rótulos, além de garrafas.



O suspeito adquiria bebidas nacionais baratas, fazia modificações com saborizantes e as revendia como originais. Segundo a investigação, ele vendia 200 garrafas por dia, com faturamento de R$ 20 mil por semana. Ele responderá por crimes contra o consumidor, receptação qualificada e falsificação.