Polícia Militar evita assalto a motocicleta em Santo André (SP); veja vídeo

Equipes da Polícia Militar do estado de São Paulo evitaram um assalto em Santo André . Os agentes estavam em patrulhamento e avistaram um motociclista sendo seguido por outra moto, com dois ocupantes. Os suspeitos se aproximaram da vítima e realizaram a abordagem. Com a aproximação da viatura, um dos suspeitos apontou a arma contra um dos policiais, que nos supostos assaltantes. Um deles foi preso, enquanto o outro fugiu.