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Policial ajuda cadeirante a subir ladeira em Manaus

Homem estava vendendo doces quando recebeu apoio do PM

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Em Manaus, policiais em patrulhamento encontraram um cadeirante que tentava subir uma ladeira, a caminho da avenida onde vende doces no semáforo.

Segundo as imagens gravadas pelas próprias autoridades, um dos agentes desceu da viatura e empurrou a cadeira de rodas até o topo da ladeira, ganhando a admiração e muitos elogios nas redes sociais.

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