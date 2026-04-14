Policial ajuda cadeirante a subir ladeira em Manaus

Em Manaus , policiais em patrulhamento encontraram um cadeirante que tentava subir uma ladeira, a caminho da avenida onde vende doces no semáforo.



Segundo as imagens gravadas pelas próprias autoridades, um dos agentes desceu da viatura e empurrou a cadeira de rodas até o topo da ladeira, ganhando a admiração e muitos elogios nas redes sociais.



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