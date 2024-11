Por pouco! Homem é quase morto no meio da rua após suspeitos dispararem à queima-roupa

Por pouco, um homem não foi morto no meio da rua nesta segunda-feira (25). Duas pessoas em uma moto passaram em alta velocidade por um motociclista em Vitória, no Espírito Santo . Imediatamente, o garupa do veículo atirou contra ele. A vítima desceu da moto e correu para escapar dos disparos. Em seguida, os dois suspeitos fugiram.



O motociclista baleado foi levado ao hospital com ferimentos, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Segundo o homem, ele estava sendo perseguido.