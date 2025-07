Professora já estava morta quando filho preso entrou em contato 'preocupado', afirma polícia

Os delegados responsáveis pela investigação do caso da professora encontrada morta debaixo de um viaduto em Vespasiano, Minas Gerais, deram detalhes do caso em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25). Mais cedo, o filho da vítima foi preso suspeito de envolvimento no crime.



Segundo a polícia, o homem cumpria licença pela morte da mãe no momento da prisão. Também foi informado que o crime já teria ocorrido no momento em que Matteos França, de 32 anos, retornou de viagem e entrou em contato com a tia à procura da mãe, supostamente preocupado.